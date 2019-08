Hoje Tem ‘Agita Galera’ na Praça em Palmares Paulista

Acontece hoje (30), em Palmares Paulista, a partir das 9h, o evento “Agita Galera” na Praça Silvia Piveta. O evento foi criado para combater o sedentarismo promovendo o nível de atividade física e o conhecimento dos benefícios de um estilo de vida ativa. As atividades serão desenvolvidas por diversas secretarias, como Assistência Social, Saúde, Esporte, Cultura e Educação. Segundo Vitor Papiani, secretário de cultura de Palmares Paulista, o agita não é só um dia de prática de atividade física, mas sim de uma tentativa de incentivar cada vez mais a prática esportiva e de danças para o bem estar e para a melhoria da saúde.

Papiani também contou que haverá aulas de alongamento, caminhada orientada, macroginástica, zumba, danças populares, dentre outros. As ações são para todas as idades.

O último evento que Palmares realizou foi a 6ª edição do Festival de Inverno que contou com as atrações como: dança, exposições, literatura, música, teatro e muito mais. O destaque foi o tema dessa edição, onde festejaram o Folclore Brasileiro, preservando e incentivando a cultura brasileira. Já a animação ficou por conta das bandas Área 17, Marcelo Rakar, e Fiduma & Jeca.

“Vamos terminar com chave de ouro o mês de agosto na nossa cidade que amamos tanto é isso é fruto de um trabalho de equipe de cada um das secretarias e da Prefeitura que tem feito vários projetos e eventos voltados para a população e assim Palmares Paulista está indo no rumo do desenvolvimento e progresso que tanto nossa cidade e os moradores precisam” finalizou Vitor Papiani.

Ariane Pio

Da Reportagem Local