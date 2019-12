Hoje É Sexta Feira 13 Com Última Lua Cheia Da Década De 2010

Hoje é sexta-feira (13) é um prato cheio para os supersticiosos! A Sexta-feira no dia 13 de qualquer mês é considerada popularmente como um dia de azar. O número 13 é considerado de má sorte.

Na numerologia o número 12 é considerado de algo completo, como por exemplo: 12 meses no ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus ou 12 constelações do Zodíaco. Já o 13 é considerado um número irregular, sinal de infortúnio. A sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado e também é considerado um dia de azar. Somando o dia da semana de azar (sexta) com o número de azar (13) tem-se pela tradição, o mais azarado dos dias.

Mas ainda hoje, sexta-feira 13 tem algo mais particular para dar um ar de superstição a mais. É a segunda vez neste ano que uma sexta-feira coincide com um dia 13 e, ao mesmo tempo, uma lua cheia. A primeira foi em setembro e, antes disso, apenas em outubro de 2000. Além disso, é a última vez que o astro atingirá tal etapa em seu ciclo na década de 2010. A fase de lua cheia começa já na noite nesta quinta-feira (12), mas atinge seu ápice na sexta-feira, declinando até o domingo (15).

O espetáculo pode ser, no entanto, ofuscado pelo céu nublado que se instala pela capital paulista e interior nos últimos dias. A previsão para hoje é de céu com muitas nuvens, e pancadas de chuva durante tarde e noite.

Ariane Pio

Da Reportagem Local