Hoje é o último dia para participar do 3º Feirão de Imóveis – Seu Sonho, Nosso Compromisso. Os interessados em realizarem o sonho da casa própria devem acessar o site http://www.seusonhonossocompromisso.com.br/. Em Catanduva dois imóveis fazem parte do feirão. São dois apartamentos com valores de R$ 122 mil e de R$ 140 mil cada.

Além de Catanduva outros municípios da região participam. Após procurar o município desejado e verificar as moradias disponíveis, os interessados devem entrar em contato com a construtora responsável para negociar a compra.

O Feirão é organizado pela Secretaria de Estado da Habitação. A pasta prorrogou a participação até o final do mês via internet e estima que mais mil cheques sejam emitidos até o encerramento do evento.

“Para ter o subsídio do cheque-moradia, que varia entre R$ 5 e R$ 40 mil, o valor dependerá da localização do imóvel e da renda familiar mensal bruta que vai até R$ 5.280”, informa a pasta.

Em Catanduva o apartamento de R$ 122 mil está localizado na avenida Virgílio Mastrocola, nº 770 – Parque Casa de Málaga. Já o outro apartamento está localizado no prolongamento da avenida Rio Brilhante, s/nº – Parque Casa de Cervantes. Ambos têm dois quartos e estão em construção.

Os servidores públicos estaduais e beneficiários do auxílio-moradia devem fazer a inscrição no site da Habitação. Os cheques têm validade de 120 dias, prazo estimado para viabilizar as contratações e as assinaturas de contrato de financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal.

Karla Sibro

Da Reportagem Local