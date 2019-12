Hoje É O Último Dia Para Adotar Cartinhas Do Papai Noel Dos Correios

A campanha Papai Noel dos Correios está terminando hoje (06), mas ainda dá tempo de adotar uma cartinha e tirar um sonho do papel. São pedidos de bonecas, bolas de futebol, carrinhos, material escolar e bicicletas que serão entregues pelos Correios e levarão mais alegria para o Natal de milhares de crianças.

Em alguns Estados, os períodos de adoção presencial e on-line foram prorrogados. As adoções pela internet ainda podem ser feitas até hoje (06) em Cuiabá, Recife, Salvador e São Paulo. Os padrinhos que já adotaram a sua cartinha também devem se atentar para o prazo da entrega dos presentes. Todas as informações sobre as datas e os pontos de adoção estão disponíveis no blog da campanha (https://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios).

Até esta terça-feira (03), mais de 360 mil cartinhas foram adotadas em todo o Brasil. No interior de São Paulo, foram quase 25 mil cartinhas adotadas. São pedidos de crianças que escrevem diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras com creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Após serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades dos Correios. Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

Realizada há 30 anos, a campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores das ações de solidariedade do país. Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a iniciativa dissemina valores natalinos, como a solidariedade e esperança. Confira os momentos marcantes desta edição especial nas redes sociais dos Correios: @CorreiosBr, @correiosoficial, Correios, photos/correiosoficial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local