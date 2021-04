Hoje é o Dia Nacional do Choro e Web-Série Mostra Histórias de Músicos de Catanduva

Nesse mês de abril o qual comemoramos no dia 23 o Dia Nacional do Choro, acontece apresentação da Web-Série “O Choro e o Feitiço do Choro”. O evento tem a Produção Executiva e Direção Geral de João Paulo (JP), Gravação, Edição e Legendas de Sandro Takahashi, Tradução em Libras de Graciele e realização do Sesc Catanduva.

Em quatro episódios sobre a história do choro em Catanduva com participação especial de Guta do Pandeiro e Arnaldinho do Cavaco. A web-serie começou na terça-feira (20), mas ainda tem mais capítulos para ser disponibilizados. Quem tiver interesse pode acessar e rever o episódio ou os próximos vídeos. Link para canal do Sesc Catanduva https://www.youtube.com/channel/UCrGk1uP0TRLJqX4wYPGgZyw.

História do Choro no Brasil: O choro, popularmente chamado de chorinho, é um gênero de música popular e instrumental brasileira, que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira e ao longo dos anos se transformou em um dos gêneros mais prestigiados da música popular nacional, reconhecido em excelência e requinte. Tem como origens estilísticas o lundu, ritmo de inspiração africana à base de percussão, com gêneros europeus.

O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, uma das figuras exponenciais da música popular brasileira, e em especial do choro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local