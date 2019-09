Hoje É O Dia Mundial Do Petróleo E Consumidor Sentirá Novo Reajuste No Preço

Hoje (29) é celebrado o Dia Mundial do Petróleo e não tem muito que se comemorar, pois o preço da gasolina e do diesel já está mais caro nas refinarias. O reajuste foi anunciado, na semana passada, quarta-feira (18) pela Petrobras. Com o efeito cascata, o novo valor vai chegar até o bolso do consumidor. A estatal decidiu repassar para o varejo a alta no preço do petróleo no mercado internacional.

A data criada em homenagem ao recurso natural mais estratégico do planeta, ao lado da água. Desde a Segunda Revolução Industrial, o mundo passou a utilizar esse mineral como fonte de energia para a maioria de suas atividades, e nem mesmo os avanços propiciados pela Revolução Técnico-Científica Informacional, no século XX, mudaram esse quadro.

Existe, em alguns meios de pesquisa, a teoria abiótica do petróleo, que diz que ele não se forma pela decomposição de matéria orgânica e, portanto, não é um combustível fóssil. No entanto, a maior parte dos cientistas não valida essa teoria pela falta de evidências e o grande número de suposições não comprovadas nas quais ela se baseia.

Como o petróleo é considerado um recurso natural não renovável, ele possui um elevado poder estratégico, haja vista que a demanda de seu uso é bastante acentuada e a sua disponibilidade é limitada na Terra. Algumas estimativas dizem que, desde que mantido o nível crescente de consumo atual de petróleo, as reservas existentes durariam pouco mais de 70 anos. No entanto, isso pode mudar, caso novas reservas de petróleo sejam encontradas.

Por ser um recurso natural de elevado poder estratégico, aquele país que possui uma alta dependência da utilização desse recurso e, ao mesmo tempo, apresenta um número limitado de reservas em seu território fica em desvantagem estrutural, pois necessita de uma grande quantidade de importações, ficando, assim, à mercê das oscilações do preço no mercado internacional. Não por acaso, a alta repentina do valor do barril de petróleo na década de 1970 causada pelos países árabes na OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) gerou duas graves crises no decorrer desse decênio, que foram chamadas de Choque do Petróleo. Muitos países, que são altamente dependentes desse recurso, apresentaram um deficit comercial bem elevado, além de verem os seus produtos encarecerem em proporções acentuadas, elevando a inflação e prejudicando suas economias.

