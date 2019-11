Hoje É O “Dia D” Da Campanha De Vacinação Contra O Sarampo

Hoje acontece o Dia D da campanha nacional contra o sarampo em todo país e Catanduva participa com postos de vacinação abertos, as unidades de saúde vão atender das 7h às 17h.

O objetivo é imunizar jovens com idades entre 20 e 29 anos, que ainda não foram vacinados ou estão com alguma dose em atraso.

Quem está nessa faixa etária precisa ter duas doses da vacina para estar protegido contra a doença. Além disso, o atendimento também estará disponível às crianças de 6 meses a menores de 5 anos que não foram imunizadas na primeira fase da campanha, realizada no mês passado.

A vacina tríplice viral é a forma mais eficaz de proteção contra a doença. A orientação é que o morador procure a unidade de saúde mais próxima à sua casa e leve a carteirinha de vacinação.

Desde o início da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde tem adotado uma série de ações para facilitar o acesso à vacina em toda a cidade. Dentre as iniciativas, as equipes de saúde se mobilizaram em busca ativa nas escolas e faculdades para chegar ao público-alvo.

Em Catanduva ao todo, serão 23 postos para imunização: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandes e USF Sales.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva contabiliza 11 casos de notificados de sarampo em 2019. Desses, cinco foram diagnosticados com a doença. Quatro exames tiveram resultado descartado e dois permanecem em investigação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local