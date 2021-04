Hoje é Dia Nacional do Livro e Contador de História de Catanduva Fala Sobre Assunto

Hoje domingo, 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles.

Em Catanduva muitos contadores se destacam em eventos no município e até fora do estado de São Paulo, como no caso do contador catanduvense Rafa Jorda.

Ele contou para O Regional sobre a importância da data e da leitura.

“Para mim a importância e os benefícios que o livro tem para qualquer pessoa de qualquer idade são inquestionáveis. Mas gostaria de dar ênfase sobre o objeto livro em específico; atualmente com o avanço rápido da tecnologia temos múltiplas opções de leitura, como aparelhos tecnológicos próprios e aplicativos diversos, pagos e gratuitos. Contudo, acredito que a sensação que o livro físico proporciona pra os leitores, é absolutamente única e insubstituível, e nós como leitores precisamos lutar e resistir para que esse material sempre seja valorizado, tendo sempre seu lugar nas prateleiras do mundo todo”

Além disso, Rafa Jorda acredita que os livros têm sido cada vez mais vistos como ferramentas de transformação, usado pra cuidados específicos com crianças e adultos. Segundo ele, pela experiência com projetos de incentivo à leitura dos quais fiz parte, em determinado momento os participantes eram levados em espaços com livros para se deliciarem com o universo lúdico que a literatura proporciona, e a forma como eles saiam do espaço, totalmente revigorados e sonhadores, “É realmente inspirador e me faz acreditar na potência que a literatura tem” finaliza Rafa.

