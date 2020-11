Hoje É Dia Do Trigo, Preço Do Alimento Está Mais Caro Na Mesa Do Consumidor

No dia 10 de novembro é celebrado do Dia do Trigo, segundo tipo de cereal mais cultivado em todo o mundo. No Brasil, o trigo é um ingrediente muito explorado em receitas de pães, massas, biscoitos e bolos. Só em 2020, a importação de trigo pelo país deve atingir recorde de 7,3 milhões de toneladas, devido ao aumento crescente na demanda, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a engenheira de alimentos Fabiane Costacurta, o cereal pode ser encontrado em diferentes versões, com diversas aplicações na culinária e impactos na saúde. “A forma como processamos o trigo faz com que o cereal retenha mais ou menos nutrientes quando o consumimos. Por exemplo, na farinha integral os nutrientes são mantidos e o resultado é um alimento rico em vitaminas, proteínas, minerais e fibras. As fibras alimentares podem promover uma melhora no funcionamento intestinal e prolongamento da sensação de saciedade”, explica a especialista em assuntos regulatórios da Jasmine Alimentos, empresa especializada em produtos saudáveis.

Em pesquisa pelos mercados de Catanduva a farinha de trigo está mais cara devido a alta do dólar e com a pandemia a procura por alimento da cesta básica está relativamente mais alta, como o arroz, feijão e óleo.

Já o preço médio da farinha de trigo R$ 3,39 a R$ 5,78. Já alimentos derivados como macarrão, pão, bolo também tiveram o aumento repassado sobre produto. Mas mesmo assim, os catanduvenses compram a farinha ou derivados do produto, pois são alimentos que não podem faltar na hora da alimentação.

Segundo o consumidor, Claudio Denobre, opção é procurar mais em conta ou promoções para continuar tendo o produto. “Em casa consumimos muito pão, bolo, macarrão principalmente o macarrão e sendo assim, tive que optar em comprar uma marca diferente da habitual para garantir a macarronada do domingo”.

