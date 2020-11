Hoje É Dia Do Câncer De Próstata E INCA Ressalta A Importância Na Saúde

Hoje (17) é o dia nacional do Câncer de Próstata e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, participa da campanha Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata e alerta para os cuidados com a saúde do homem como um todo. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum entre o público masculino e não causa sintomas no começo de seu desenvolvimento. Além dele, estão entre os principais tumores urológicos que podem atingir os homens, o de pênis, testículo, rim e bexiga. Procurar um urologista regularmente e ficar atento a sinais como dificuldade para urinar, sangramentos e infecções urinárias são fundamentais para manter a saúde em dia.

Descobrir a doença em um estágio inicial possibilita tratamentos menos agressivos, com alto índice de cura e mais qualidade de vida aos pacientes. “Por isso, é importante que o homem conheça o seu próprio corpo e realize check-ups anuais a partir dos 45 anos”, destaca o médico assistente da Urologia do Icesp, Maurício Cordeiro. “Além disso, é importante cuidar da saúde através de uma alimentação saudável e da prática regular de atividade física, mesmo que ao ar livre neste momento de distanciamento social”, completa.

Em 2020, as ações para chamar a atenção da população para a conscientização sobre o câncer de próstata e alertar para os cuidados com a saúde do homem serão digitais com postagens nos perfis oficiais do Instituto nas redes sociais.

No dia 26 de novembro, às 12h, será realizada a palestra online “Entendendo o Câncer – Especial Novembro Azul”, ministrada pelo médico assistente da Urologia do Icesp, Maurício Cordeiro. O evento é gratuito, aberto ao público e pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/3oFLBtu no dia da conferência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local