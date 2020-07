Hoje É Dia Do Agricultor E Embrapa Tem Diversos Cursos Para O Setor

O Dia do Agricultor é celebrado em 28 de julho, data criada em razão de ter sido nesse dia, em 1960, a fundação do Ministério da Agricultura, no mandato de Juscelino Kubitschek. O agricultor possui uma ampla relevância na economia brasileira e também para a população mundial, pois é a sua atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos, sobretudo aqueles que estão na mesa de todos os trabalhadores, principalmente neste momento em que o país atravessa crise do coronavirus.

Por esse motivo, a homenagem aos agricultores, além de justa, é necessária, pois faz referência a um dos mais relevantes serviços prestados para a sociedade.

Setores considerados essenciais, como o da saúde, que fica na linha de frente; e a agricultura também entra nessa categoria, evitando uma crise de abastecimento para 7,7 bilhões de pessoas. Mesmo com a pandemia, agricultura teve um papel importante no país além do abastecimento, teve também as exportações dos nossos produtos para mundo afora.

Só em Catanduva, dados divulgados pela Prefeitura do 1º semestre, o açúcar foi o produto mais exportado gerando um saldo positivo na balança comercial da cidade, além de outros produtos que estão na lista: extratos e essências de café, óleo de amendoim e sumos de frutas.

A Embrapa abriu vários cursos para os produtores do ramo agro e alavancar mais conhecimento ao setor que é a mina de ouro do Brasil. Os cursos são diversos como: empreendedorismo, produção de hortaliças, meliponicultura, manejo de solo, etc.

