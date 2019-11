Hoje É Dia De Muita Dança No Palco Do Teatro Municipal Aniz Pachá

Continuam as apresentações das oficinas culturas da Estação Cultura hoje (30) é a vez da dança envolver o público do Teatro Municipal Aniz Pachá. Serão 140 alunos que trarão as coreografias que aprenderam nas Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura. As apresentações serão gratuitas. A abertura está marcada para as 16h, com as alunas com idade entre 04 e 16 anos das turmas de Ballet Baby, Class, Intermediário e Infantil.

O espetáculo “Amigo, estou aqui!” reunirá 80 alunas da professora Thaynná Trida. A apresentação conta a história de duas irmãs, que tem sua amiga imaginária sequestrada pela irmã mais velha que morria de ciúmes da amizade. Na busca pela amiguinha, as meninas contam com a ajuda dos personagens da Disney Pixar como Valente, Boo dos Monstros S.A. entre outros. Guiadas por sentimentos como alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, as irmãs encaram uma aventura cheia de magia. No final, além de encontrar a amiga imaginária, elas também fazem as pazes com a irmã e passam a brincar todas juntas.

A partir das 19h, começam as apresentações das danças urbanas, jazz, dança de salão e dança mix que envolvem 60 alunos a partir dos 10 anos. Serão apresentados dez shows.

Sob a orientação do arte educador Ralf Aguiar, a turma de dança de salão mostrará que tem todos os ritmos no pé. Samba, forró, bolero e zook estão entre os shows dos alunos. A dança mix terá vários estilos e promete ser empolgante e fazer até a plateia interagir.

Já a turma iniciante de danças urbanas traz a coreografia “Partículas” do coreógrafo Luan Andrade. “Partículas de diferentes formas e tamanhos em constante movimentação de expansão, compressão e explosão. Pequenos corpos que se conectam se espalham, e que apesar de diferentes, quando unidos, formam um só corpo”, destaca o professor.

Já os alunos de jazz mostrarão todos os ensinamentos da professora Thaynná Trida com cinco coreografias diferentes, incluindo um pocket do espetáculo “Alice no País das Maravilhas”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local