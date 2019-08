Hoje é Dia da Campanha Nacional Para Esclerose Múltipla

Uma resposta autoimune, essa é a explicação que caracteriza a Esclerose Múltipla – uma doença cada dia mais presente nos diagnósticos, sendo hoje considerada um dos principais fatores de incapacidade em adultos jovens.

Com o objetivo de chamar atenção para os principais sintomas da doença, associações, serviços de saúde e médicos se unem no Agosto Laranja, fechando a campanha no dia 30 de agosto, quando celebram o Dia Nacional da Esclerose Múltipla.

De acordo com a ABEN (Associação Brasileira de Esclerose Múltipla), só no Brasil são mais de 35 mil pessoas que convivem com a doença, que atinge principalmente adultos entre 20 e 40 anos e 75% dos casos diagnosticados são mulheres.

Segundo a psiquiatra e terapeuta Lívia Penteado ainda não se sabe quais as causas e se há cura para a esclerose múltipla, mas há tratamentos que podem amenizar os sintomas da doença e evitar que ela evolua.

“Uma alternativa bastante eficaz que vem sendo usada é a suplementação com vitamina D. A abordagem é um modo natural e que, diferente dos métodos convencionais, não causa efeitos colaterais, pois protege e estimula o funcionamento do sistema imunológico”, explica a médica. No entanto, a psiquiatra ressalta que para o tratamento ser eficaz, a suplementação com vitamina D precisa ser feita em doses específicas, que variam de acordo com cada caso e por isso devem ser indicadas por um médico especialista.

Um estudo genético divulgado há alguns anos confirmou o vínculo entre baixos níveis de vitamina D e um alto risco de sofrer de esclerose múltipla, mas não havia como provar que a deficiência de vitamina D causaria a doença. Mas uma pesquisa liderada por Brent Richards da Universidade Canadense McGill e publicada pela revista especializada PLOS Medicine analisou a associação genética entre ambos os fatores em uma população de 14.498 pessoas com EM e 24.091 indivíduos sem a doença. Este estudo revelou que as pessoas que têm geneticamente baixos níveis de vitamina D enfrentam o dobro de riscos de ter esclerose múltipla.

“Fadiga, visão turva, formigamento, perda de força, falta de equilíbrio, dores crônicas, depressão, espasmos musculares, dificuldades na fala e para engolir são alguns dos sinais da Esclerose Múltipla, mas variam muito, dependendo da quantidade de danos e nervos que são atingidos.”, alerta a psiquiatra, ressaltando que o diagnóstico precoce da doença ajuda no controle dos sintomas, e que a primeira coisa a ser feita em caso de “suspeita” de Esclerose Múltipla é buscar esclarecer o diagnóstico, pois existe uma série de doenças inflamatórias e infecciosas que podem ter sintomas semelhantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local