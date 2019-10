Hoje É Comemorado o Dia Do Saci, Figura Do Folclore Brasileiro

O Dia do Saci foi criado com o intuito de ajudar a valorizar o folclore nacional, ao invés do Dia das Bruxas (Halloween), que é celebrado no mesmo dia e que nada tem a ver com a cultura do Brasil.

Com o objetivo de fazer resistência à cultura norte-americana, a Comissão de Educação e Cultura elaborou o Projeto de Lei Federal nº 2.479, de 2013, que institui o 31 de Outubro como sendo o Dia do Saci.

Geraldo Antonio Bellinelo é jornalista, gestor e articulador cultural e trabalha na cidade de Catiguá. Ele contou um pouquinho sobre essa lenda que merece ser destacada da nossa cultura brasileira.

Ele conta que seu pai, Valdemiro Bellinelo veio para Brasil no começo do século 20 para cultura do café e foi nesse o inicio do Saci no meio da roça do café. Geraldo conta que antigamente se contava que o Saci era mesmo um ser maldoso e foi Lobato que deu um ar mais brincalhão e faceiro para ele. No fim da tarde quando todos se sentavam no terreno de café para conversar e descansar era onde se contava as estórias folclóricas como saci, lobisomen, mula sem cabeça e quando se contava para as crianças era de uma forma mais literária.

E com bases nessas narrativas que o próprio pai contava para ele, Geraldo lembra que o pai deixa claro que era uma lenda, pois na época muitos contava exageradamente de forma medonha a figura do saci para dar medo nas crianças. Uma das lendas mais famosas que ele lembra é do nó rabo de cavalo ou as folhas que voavam esparramando para todos os lados.

E a medida que o café foi desaparecido e foi formando fazendas de cana-de-açúcar o saci foi perdendo força. E hoje muitas dessas lendas já foram esquecidas, Geraldo lamenta já que cada povo do mundo tem sua própria mitologia como a nórdica, grega, maia, e assim por diante e a brasileira ele sugere que o Saci é o líder de todo o folclore que o Brasil tem. Geraldo finaliza pedindo para que as escolas trabalhem mais com o folclore brasileiro do que a cultura americana como o Halloween.

Ariane Pio

Da Reportagem Local