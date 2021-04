Hoje é Comemorado o Dia do Disco de Vinil e Produtor Musical Fala Sobre Assunto

Hoje é o Dia do Disco (20), também conhecido como Dia do Disco de Vinil.

O disco de vinil é considerado um marco na história do entretenimento musical, ajudando a criar novos hábitos, seja entre os ouvintes ou entre os produtores musicais.

O vinil foi desenvolvido em meados da década de 1940, permanecendo popular em todo o mundo até o surgimento do CD e de outras mídias mais avançadas.

Também chamado de LP (abreviação de Long Play), para reproduzir um disco de vinil é necessário um “toca disco” ou “vitrola”, como também é conhecido.

João Paulo é produtor cultural e pesquisador renomado e catanduvense e, além disso, ele é colecionador de vinil. Ele explicou como tudo começou a paixão pelas ‘bolachas’. João coleciona vinil dos estilos musicais como samba, MPB, choro, Jazz nacional e internacional, que para ele ouvir um vinil já começa com a obra prima da capa que geralmente é desenvolvido por outro artista como um designer e artistas plásticos da época. Dentro que vinha o encarte com as letras e até informações sobre os músicos, datas de gravações. “Você entra no universo do artista através do LP e fora que o áudio do vinil e mais incorporado, um grave que não se ouve em CD ou plataformas digitais. Tentaram acabar com o vinil com a criação do DVD e ai o LP acabou indo parar em sebos, mas agora a historia mudou o vinil voltou ao auge, ouvir o barulhinho da agulha, os ruídos, quem é o colecionador não troca vinil por áudio digital”.

João termina contando que tem grandes vinis na sua coleção como Nelson Gonçalves, Nilton Nascimento, Gilberto Gil, entre outros. Atualmente, o disco de vinil voltou a se tornar popular, não pela sua praticidade (visto que os CD’s apresentam superior qualidade sonora, por exemplo), mas pela peculiaridade que o caracteriza.

Os vinis ressurgiram não com a mesma força comercial de outrora, mas como um objeto retrô, destinado principalmente para os verdadeiros amantes da música e desta clássica mídia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local