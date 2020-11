Hoje Comemoramos O Dia Da Proclamação Da República Com Eleições Municipais

No dia 15 de novembro, é comemorado, no Brasil o dia da Proclamação da República. Hoje (15) a data está coincidindo com as eleições 2020, essa convergência de datas pode ser bastante simbólica, já que foi a partir da mudança na organização política brasileira, do sistema monárquico para o republicano, que pessoas civis começaram a se inserir nos lugares de poder da sociedade brasileira, e é o que acontecerá também neste domingo. Essa data remete ao ano de 1889, quando setores da sociedade civil brasileira, articulados com membros do Exército, deflagraram um golpe de Estado contra o Segundo Império, cujo líder era o monarca Dom Pedro II. A República tinha objetivo básico atender o interesse de todo cidadão sendo pública, diferenciando o povo da monarquia que tinha a tirania pois o governo valorizava a família e seus próprios interesses deixando de lado a preocupação do povo. Segundo o professor de História Thiago Bacanneli, na verdade para o Brasil não foi nada disso que teve uma visão romantizada da República, próprio movimento republicano finalizado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, foi na verdade um golpe de estado com ajuda do exército, da igreja e dos grandes proprietários rurais tomando o poder implantando uma república.

Ariane Pio

Da Reportagem Local