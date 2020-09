Hoje Começa 2º Ciclo De Debates Interdisciplinares Com Foco Em Saúde Mental

Dando continuidade às ações desenvolvidas durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, o curso de Enfermagem da UNIFIPA promove a segunda edição do Ciclo de Debates Interdisciplinares. O tema será “Para além do Setembro Amarelo”, abordando ações relacionadas à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental, considerando a divulgação do Dia Internacional da Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro.

Com palestras semanalmente em modo online, o evento abordará ações relacionadas à prevenção ao suicídio e da saúde mental, em parceria com a Associação Mahatma Gandhi e Secretaria Municipal de Saúde.

Com início hoje (17) às 19h, pela plataforma online ZOOM, as rodadas de debates acontecerão semanalmente, com palestras de profissionais da Saúde Mental, por docentes do curso de Enfermagem e das parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde e da Associação Mahatma Gandhi.

O evento é direcionado aos docentes da área da saúde, alunos e egressos do curso de Enfermagem da UNIFIPA e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, com emissão de certificados.

Programação: Hoje (17) as 19h, Tema: “O cuidado com a pessoa com comportamento suicida e ações de prevenção”.

Dia 23/09/2020 (4ª feira) às 19h, Tema: “Posvenção e o cuidado em saúde mental dos profissionais da saúde”.

Dia 28/09/2020 (2ª feira) às 19h, Tema: “Articulação em rede na saúde mental”.

Dia 07/10/2020 (4ªfeira) às 19h Roda de Conversa sobre a “Utilização das Práticas Integrativas e Complementares na promoção da saúde mental” com graduandos da Liga de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Mental do curso de Enfermagem – UNIFIPA.

Ariane Pio

Da Reportagem Local