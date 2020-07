Hoje Acontece O Último Show Do Projeto Catandupedras Do Sesc Catanduva

Hoje (22), às 20h30, acontece o último show dessa edição online do CatanduPedras 2020. Com transmissão online devido ao isolamento social para conter o COVID-19, será uma noite de pura energia e hard rock, com a Mother Jo’s House.

A banda que surgiu em 2018, e, como o nome sugere é formada por uma bela mistura de elementos. Para esse vídeo/show, a banda trará um repertório de músicas de Guns’n´Roses, Kiss, Skid Row, entre outros.

Desde começo do mês de julho, o mês do rock, o Sesc Catanduva já trouxe as lives, do projeto CatanduPedras, como as bandas Mr. Maze Rock Grass, Shout Sister, Motocircus.

Ainda para fechar a edição online do projeto, um convidado de peso na História do Rock Brasileiro: Nasi, vocalista do Ira!, apresentador de TV, vai bater um papo com as bandas daqui e com o público interessado numa noite que promete não deixar pedra sobre pedra.

As inscrições já estão abertas.

Facebook do Sesc Catanduva: https://www.facebook.com/sescspcatanduva.

Além disso, o SescSP nos últimos 2 meses desta quarentena, está levando a programação do Sesc SP para dentro de milhares de casas. Segundo as informações do SescSP, foram mais de 120 transmissões ao vivo #EmCasaComSesc, com música, teatro, treino esportivo, show para crianças e debates de ideias, somando mais de 3.900.000 visualizações.

Quer conferir a programação do #EmCasaComSesc, segue a pagina no Facebook: https://www.facebook.com/sescsp/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

