Hoje Acontece ‘Fórum Da Educação Profissional’ Com Debate Desafios Do Ensino Remoto

Com o intuito de debater os desafios da mudança do ensino presencial para o formato remoto imposta pela pandemia do novo coronavírus, além de discutir a retomada segura do convívio social nas unidades escolares, será realizada hoje (07), das 9h30 às 12h, a 25ª edição do Fórum da Educação Profissional do Estado de São Paulo sob o tema Aprendizagem Remota na Educação Profissional.

O evento será online e contará com a participação da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá.

Promovido semestralmente para proporcionar a integração de professores e gestores de diferentes instituições de educação profissional que atuam no Estado em torno de temas relevantes ao aprimoramento da formação para o mundo do trabalho, o fórum é composto pelo Centro Paula Souza (CPS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-SP) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP). Também fazem parte o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nivel Médio do Estado de São Paulo (Sintec-SP), o Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo (Sintesp) e o Conselho Regional de Química – IV Região (CRQ-IV).

A abertura do evento será feita pelo coordenador da Unidade do Ensino Médio e Técnico do CPS e presidente do fórum, Almério Melquíades de Araújo, e pelo diretor-regional do Senai-SP, Ricardo Terra. A programação inclui duas mesas de debates. A primeira abordará os desafios do ensino remoto e será composta pelos especialistas em educação Nacim Walter Chieco e Fernando Leme do Prado.

Em seguida, serão debatidas experiências sobre como manter as atividades pedagógicas durante a quarentena, com as presenças da diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá; da coordenadora de Educação do Senac-SP, Ana Luiza Marino Kuller; do reitor do IFSP, Eduardo Antonio Modena; do diretor-regional do Senai-SP, Ricardo Terra; e do coordenador do fórum, José Carlos Mendes Manzano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

