Historiador Fala Sobre Tiradentes e a Importância da Sua Figura Para o Brasil

Nesta quarta-feira, dia 21 de Abril, é celebrado o Dia de Tiradentes e é considerado um feriado nacional. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por “Tiradentes” (referência ao seu ofício de dentista).

O Historiador Thiago Baccanelli, em entrevista ao O Regional, iniciou falando sobre a importância de Tiradentes na história do Brasil e o motivo do feriado. “Hoje dia 21 de Abril, temos um feriado nacional por consequência da morte do conhecido Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, morto em 21 de abril de 1792. Foi um dos líderes do movimento chamado ‘inconfidência mineira’. O movimento surgiu influenciado em ideias iluministas dos grandes filósofos do século XVIII falando sobre liberdade, sobre um estado republicano, sobre a participação dos cidadãos dentro de uma sociedade. O movimento iluminista traz uma série de conceitos totalmente inovadores para a época. Vindo de um estado absolutista, vindo de um estado onde tudo era controlado pelo governo, o movimento iluminista abre um leque de pensamento ‘eu enquanto individuo me sinto importante e, além disso, quero fazer uma mudança social.’ Dentro dessa perspectiva o movimento iluminista ele vai influenciar várias revoluções e grande modificações no contexto mundial, a própria revolução americana, depois a revolução francesa e movimentos específicos. No caso de Minas Gerais, por exemplo, nós temos um movimento liderado, onde Tiradentes era um dos líderes, um movimento contra a Corte Portuguesa que fazia ao longo do tempo uma grande exploração no que diz respeito a extração de ouro. Tiradentes e outros pensadores iniciaram uma conspiração, um movimento contra o governo que tinha como principal foco sair de uma pressão econômica e de uma dominação muito grande em relação a coroa portuguesa. As causas do movimento estão ligadas as questões dos impostos e os objetivos eles oscilam muito entre estudiosos que defendem que o movimento de inconfidência tinha um pensamento totalmente libertador, ora defendida por outras fontes históricas que não era tão libertador assim, como por exemplo, a questão da escravidão que era muito discutida entre o grupo. Porém como foco principal o movimento da inconfidência mineira vinha se revoltando contra a dominação, contra o controle. O movimento foi traído, os lideres foram presos e Tiradentes foi o único morto. Ele foi enforcado, decapitado, esquartejado e suas partes foram levadas para regiões do Brasil como símbolo de violência pública”, explicou.

Thiago finalizou falando o motivo de Tiradentes ser considerado um herói nacional. “O que é importante levar em conta é a simbologia de Tiradentes o que me chama muito atenção enquanto professor de História. Houve um tempo em que a História, por exemplo, era vista apenas do ponto de vista de vitoriosos, dos grandes generais, das figuras públicas e essa construção no imaginário popular é perigosa, porque a construção de uma imagem varia muito de acordo com a época e o contexto. Se falássemos de Tiradentes para a Coroa Portuguesa no século XVIII, Tiradentes era visto como um traidor, marginal, após a Independência do Brasil e a Proclamação da República foi necessário a construção de vários mitos nacionais, entrando a figura de Tiradentes. De maneira alguma deixando de lado a importância histórica que Tiradentes teve, no contexto brasileiro, mas eu trabalho com uma linha histórica que não defende essa mistificação de heróis, como se a história simplesmente fosse feita e realizada através de determinados personagens históricos. É inegável a figura de Tiradentes, é inegável a participação dele na luta contra pressão da Coroa Portuguesa, porém temos que tomar cuidado, quando elevamos figuras públicas ao patamar de heróis, porque o que pode ser herói hoje, pode ser vilão daqui a alguns anos e essa visão é o que muito debatemos hoje. Houve uma época em que no momento em que tudo era decorado e visto como totalmente sem questionamento, a figura de Tiradentes como herói, foi perpetuada por muito tempo, não desmerecendo, mas é importante levar muita coisa em consideração, como o pensamento, a época, o grupo de homens, as ações que possibilitaram a própria inconfidência mineira, que claro levou muito em consideração a ação de homens valorosos, mas que tem toda uma situação que se envolve.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local