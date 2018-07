História de Padre Albino Vira Tema de Concurso Na Cidade Feitiço

A memória de Padre Albino virou tema de concurso na Cidade Feitiço. A temática inspirou 20 escolas estaduais e particulares que entregaram redações resgatando a história do benemérito, com ênfase em seus ideais de caridade e promoção social, que perduram até hoje. Durante o período da produção de texto os alunos visitaram o Museu Padre Albino, explorando a história e colocando em prática o conhecimento adquirido. A iniciativa é do Colégio Catanduva em sua quarta edição.

Com o tema “Pequenos gestos, grandes ações”, o concurso é mais uma das atividades desenvolvidas em comemoração aos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. Além do estímulo à leitura e produção de texto, o concurso tem como propósito incentivar a pesquisa sobre a vida e obra do Monsenhor, promovendo o exercício da cidadania.

De acordo com a Fundação Padre Albino, a premiação da redação selecionada de cada estabelecimento de ensino será realizada durante a Semana Monsenhor Albino, no dia 19 de setembro próximo, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, situado na Rua 13 de maio, 1064, centro, em Catanduva. Além de receberem a premiação de 100 reais para as redações classificadas, os alunos presentes ao evento concorrerão ao sorteio de uma bicicleta.

“Promover uma educação participativa, onde os alunos possam aprender e ao mesmo tempo se divertir, é de extrema importância. Esse aperfeiçoamento dos métodos de ensino vem trazendo grandes resultados e o concurso promovido pela Fundação Padre Albino veio corroborar como essa tendência”, salienta a Profª Tânia Mazinini Pimentel, diretora do Colégio Catanduva.

Para consultar o calendário completo das atividades comemorativas dos 100 anos da chegada de Padre Albino em Catanduva basta acessar o site http://fundacaopadrealbino.org.br/100anos.

Da Reportagem Local