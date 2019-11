Hipermercado Local Participa Do Dia Nacional Da Coleta De Alimentos 2019

A 14ª edição do Dia Nacional da Coleta de Alimentos acontecerá no sábado (09) e terá arrecadação em 31 lojas do Grupo Big. A arrecadação acontecerá entre 9h e 19h no Walmart Catanduva. Trata-se de uma grande mobilização que reúne redes de supermercados, voluntários, consumidores e bancos de alimentos por uma boa causa arrecadar alimentos que serão distribuídos para cerca de 2 mil organizações sociais brasileiras.

A campanha foi criada em 2006 pela Companhia de Obras e acontecem todos os anos contando exclusivamente com o trabalho de voluntários. Clientes são abordados nas lojas e convidados a doar alimentos não perecíveis. Em cada cidade, os Bancos de Alimentos fazem a distribuição do que foi arrecadado para instituições e entidades previamente cadastradas (asilos, creches, casas de acolhida e entidades de assistência social, entre outras).

Promovido pela Companhia das obras do Brasil (CdO), o dia Nacional de Coleta dos Alimentos acontece há 4 anos em todo o país, e é conhecida há 16 nos Estados Unidos, França e Itália. Participam do Projeto Empresas, como Supermercados que disponibilizam um espaço para a coleta dos alimentos, e Voluntários, que se organizam e realizam a coleta nos supermercados sob orientação dos responsáveis pelo projeto. Os Bancos de Alimentos, que idealizam a retirada e preparo dos alimentos, fazem a distribuição às entidades assistidas.

Uma lista de alimentos, que compõem uma dieta balanceada e rica em proteínas, é elaborada por nutricionistas antes do início da campanha. Esta lista, que inclui alimentos como arroz, feijão, achocolatado, leite em pó, entre outros é estabelecida da melhor forma para atender as necessidades das entidades beneficiadas – asilos, creches, casas de acolhimento – e também evitar desperdícios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local