‘Higiene Bucal na Prática’ é Tema De Atividade em Sala de Aula

A “Higiene Bucal na Prática” foi tema de atividade desenvolvida em sala de aula pelos professores da escola municipal Virgílio de Arruda Mendes, no Solo Sagrado, esta semana. A ação reuniu 80 alunos que fazem parte do Jardim I.

A diretora Monize de Cássia Bertoli explica que o tema é abordado de forma constante pelos educadores e, desta vez, os alunos contaram com a presença de dentistas da Secretaria Municipal de Saúde.

Eles orientaram as crianças sobre a escovação correta e o uso do fio dental, e fizeram atividades que têm o objetivo de proporcionar ensinamentos que os pequenos levarão para a vida inteira.

“As atividades de saúde bucal são realizadas mensalmente na escola. Nossas crianças são atendidas de forma integral, tendo pouco tempo em casa com os pais, por isso o momento escolar também proporciona ensinamentos como esses”, complementa a diretora.

Com uma boca gigante, as dentistas mostraram para as crianças de quatro anos os perigos de não realizar a escovação correta e o funcionamento da boca e dos dentes, que são a ferramenta principal para o corte de alimentos, por isso a importância de se manter uma higiene desde cedo.

“Aqui, a escovação é implantada desde o material, quando as crianças têm três anos, e continua nas demais etapas”, reforça Monize.

