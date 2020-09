Hidrômetros Serão Individuais em 128 Apartamentos do Residencial Manoel Pires

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) executará obras para individualizar os ramais de água e hidrômetros no Condomínio Residencial Manoel Pires Barbosa, no Parque Glória. Com o objetivo de dar autonomia dos moradores para acompanhar o consumo de água diário, direto no hidrômetro de seu apartamento. Além disso, a medição passará a ser feita de forma separada, evitando, assim, o desperdício e o descontrole das contas.

A medida contempla reivindicação das famílias que residem no local. Ao todo, 128 apartamentos serão contemplados. Tanto que o tema foi levado para discussão em assembleia extraordinária e teve a aprovação dos condôminos. Conforme tratado na reunião, os custos para a execução das obras serão divididos entre os moradores. Por sua vez, a SAEC fará o parcelamento e lançará os valores em boleto, separadamente, nas contas de água e esgoto, mensalmente expedidas.

Os representantes do condomínio levaram a solicitação à Superintendência e o pedido deu origem ao Projeto de Lei Complementar 15/2020, de autoria da prefeita Marta do Espírito Santo Lopes. O texto foi encaminhado à Câmara de Vereadores, onde teve votação unânime pela sua aprovação.

A expectativa é que a norma retorne ao Executivo para ser sancionada nos próximos dias. Depois disso, serão tomadas as providências quanto ao andamento do projeto e à contratação da empresa que executará os serviços, de responsabilidade da SAEC.

Ariane Pio

Da Reportagem Local