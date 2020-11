Hemonúcleo Está Com Estoque Zerado Para Todos os Tipos Negativos

Com estoque quase zerado para todos os tipos sanguíneos negativos, o Hemonúcleo de Catanduva pede com urgência que população compareça e doe sangue. A preocupação também está relacionada a queda de doadores, que diminuiu de forma significativa devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com Marcelli Mambeli, encarregada do setor administrativo, o Hemonúcleo precisa de qualquer tipo sanguíneo, no entanto, os negativos são os que mais estão em falta. “Todos os tipos de sangue negativos estão bem baixos, mas o movimento no Hemonúcleo está bem baixo, então qualquer que seja a tipagem, é bem-vinda”, destacou.

Além daqueles que já doam sangue e são cadastrados, também vale ressaltar que os moradores não só de Catanduva como também de toda a região podem aderir à boa causa. Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de quatro pacientes internados em hospitais da nossa região.

Para os homens, o intervalo de uma doação para outra deve ser de 60 dias e é possível doar quatro vezes em um ano. Já as mulheres devem respeitar pausa de 90 dias e realizarem três doações em 12 meses. O Hemonúcleo adotou medidas de prevenção na unidade para evitar a propagação do vírus e garantir maior segurança aos doadores. Além da distribuição de álcool em gel para todos, houve intensificação na limpeza de maçanetas de portas, distanciamento entre cadeiras. Também foi cancelado o agendamento de grupos para a doação de sangue.

Para contribuir as pessoas interessadas devem ter entre 18 e 65 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Também é recomendado não estar em jejum (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Não podem doar temporariamente pessoas com resfriado curado a menos de sete dias; que estão tomando medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios; que tomaram vacinas a menos de 30 dias; que frequentaram regiões endêmicas de malária a menos de seis meses; que fizeram tatuagem a menos de um ano; mulheres que estão amamentando ou que tiveram partos normais ou cesarianos a menos de 90 e 180 dias, respectivamente. Também existem diversos impedimentos permanentes para a doação, que incluem pessoas que sofreram convulsões após os dois anos de idade; que contraíram qualquer tipo de hepatite após os 11 anos de idade; que façam uso de drogas injetáveis; além de pacientes com malária, Doença de Chagas, Sífilis, Aids/HIV e doenças associadas ao vírus HTLV, tipos I e II. Todas as orientações necessárias podem ser obtidas na hora da coleta.

É importante que todas as pessoas que compareçam ao local para doar estejam munidas de documento de identificação original com foto recente que permita a identificação, como RG (Registro Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Carteira de Trabalho, entre outros. Demais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente no Hemonúcleo de Catanduva que fica localizado na Rua Treze de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é de quarta a domingo das 7 às 13 horas. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722..

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local