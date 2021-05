Helicóptero Águia Realiza Transporte de Múltiplos Órgãos em Catanduva

Na manhã da última quarta-feira, dia 28, o Helicóptero Águia da Polícia Militar de São José do Rio Preto realizou o transporte de múltiplos ór- gãos em Catanduva. Foram transportados pela equipe coração, que seguiu para o InCor, em São Paulo, fígado, para Ribeirão Preto, rins e córneas para São José do Rio Preto, onde aguardam distribuição.

O doador, 32 anos, deu entrada no hospital vítima de acidente de trânsito no dia 26/04 e a morte encefálica foi diagnosticada no dia 27/04. A doação foi aceita pela família e teve duração de quatro horas.

“Na hora da dor e com uma morte tão repentina, a decisão se torna muito difícil diante do sofrimento da perda, ainda mais quando ela é inesperada. Nós agradecemos muito a família do doador que mesmo com a dor decidiu ajudar outras pessoas que estão em sofrimento aguardando nas filas de transplantes. Até seis vidas terão nova perspectiva a partir de hoje!”, agradeceu Camila Chieratto, enfermeira da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos da Fundação Padre Albino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local