HEC implanta ferramenta para promover qualidade no atendimento às alas de internação

O Hospital Emílio Carlos (HEC) implantou a ferramenta Huddle, que identifica riscos e favorece a tomada de decisões, promovendo a qualidade no atendimento às alas de internação Amarela e Verde.

Desde a data de implantação, 22 de junho, são realizadas reuniões diárias para identificar de forma rápida as demandas dos setores, buscando a melhoria do desempenho da equipe, evitando erros, desperdícios e agilizando as tomadas de decisões para a resolutividade das demandas.

O grupo de atuação da ferramenta Huddle é composto por um representante de cada setor do HEC, definido pelo Núcleo da Qualidade, sendo composto por médico docente, médico residente, Enfermagem, Engenharia Clínica, Administrativo, Serviço de Higiene e Limpeza, Hotelaria, Qualidade, Farmácia, Manutenção, Serviço de Nutrição e Dietética, Laboratório, Fisioterapia e Central de Material e Esterilização.

O projeto é de responsabilidade da coordenadora das Alas do Hospital, Aidêgina Ferreira de Godói Rocha e da enfermeira da Segurança do Paciente, Veridiana Taquetti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

