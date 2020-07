HCC Vai Promover Primeiro Leilão do Gado Virtual em Prol dos Pacientes

Com as restrições de aglomeração em função da pandemia do novo Coronavírus e o cancelamento dos eventos que contribuem para a manutenção do tratamento dos pacientes, o Hospital de Câncer de Catanduva inovou e vai promover no próximo dia 20 de Agosto, às 16 horas, o primeiro Leilão do Gado Virtual. Os inscritos receberão catálogo digital com fotos e informações dos animais disponíveis para participarem do leilão 100% digital por meio de grupo exclusivo para inscritos no Whatsapp.

“Nossa arrecadação caiu muito, o que pode comprometer a continuidade dos tratamentos de câncer e essa foi uma forma de reinventar o nosso leilão de forma prática para os participantes”, explicou o presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Donizeti Lopes.

Os interessados em participar do leilão devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (17)99789-8343.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal.

As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

