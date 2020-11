HCC Recebe Doação de Lenços Para Pacientes que Realizam Quimioterapia

O Hospital de Câncer de Catanduva recebeu na última terça-feira, 24 de Novembro, a doação de lenços de tecido para pacientes que realizam a quimioterapia. A ação foi realizada pelo Grupo Oscar, que atua há mais de 30 anos no setor de calçados.

Foram entregues 53 lenços de tecido. Os itens foram doados pelos colaboradores das sete lojas do Grupo das cidades de Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga e Araçatuba. Em funcionamento desde 14 de Agosto de 2019, o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva disponibiliza para 19 municípios o tratamento completo contra o câncer, com atendimento ambulatorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes no tratamento por estarem mais próximos de casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especializada. Com recepção acolhedora, consultórios médicos, salas de exame, repouso e equipamentos médicos de última geração.

O Serviço de Radioterapia está em fase de credenciamento no Ministério da Saúde para que, através do SÚS, possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. Enquanto o credenciamento não é finalizado, 100% das sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios da Fundação Padre Albino, por meio de doações da comunidade e emendas governamentais. As doações para o HCC também podem ser feitas pela conta de energia elétrica, depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17) 3311-3365 e (17)99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local