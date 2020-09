HCC Implanta Totem Com Pacientes que Concluem Tratamento na Radioterapia

O Hospital de Câncer de Catanduva implantou esta semana totem com o número de pessoas atendidas pelo Serviço de Radioterapia.

A cada paciente que conclui o tratamento, o totem é atualizado. Atualmente 252 pacientes finalizaram o processo de tratamento na Radioterapia.

“Cada paciente tratado é uma vitória para eles e para nós também. Isso nos motiva a querer ajudar mais e mais”, relatou a equipe que há um ano está atuando no HCC.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto de 2019. O HCC disponibiliza para 19 municípios o tratamento completo contra o câncer, com atendimento ambulatorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes no tratamento por estarem mais próximos de casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especializada. Com recepção acolhedora, consultórios médicos, salas de exame, repouso e equipamentos médicos de última geração.

O Hospital está em fase de credenciamento no Ministério da Saúde para que, através do SÚS, possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. Enquanto o credenciamento não é finalizado, 100% das sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios da Fundação Padre Albino, por meio de doações da comunidade e emendas governamentais. As doações para o HCC também podem ser feitas pela conta de energia elétrica, depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 / (17) 3311-3365 e (17) 99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local