Havan Catanduva Disponibiliza Estacionamento Para Vacinação Contra Covid-19

Com o objetivo de contribuir com a vacinação no país, a rede de lojas Havan disponibilizou para as prefeituras os estacionamentos das unidades para a vacinação contra a Covid-19. A ideia é que sejam montados drive-thrus de imunização, como está sendo feito na loja de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso.

“Vacinar, vacinar, vacinar! Esse é o grande desejo de todos os brasileiros. Os nossos estacionamentos são enormes e quero disponibilizar para todas as prefeituras do Brasil a possibilidade de utilizarem os nossos espaços, tantos externos como os internos, para fazer a vacinação da melhor maneira possível. Quanto mais espaços de imunização forem montados, mais agilidade teremos na campanha. Esse é um momento de união de forças para que vençamos o vírus”, destacou o empresário, Luciano Hang, nas redes sociais.

A varejista conta com 155 megalojas localizadas em 17 estados brasileiros. Os estacionamentos das filiais são amplos, confortáveis, bem localizados e na maioria dispõe de área coberta.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local