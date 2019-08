“Happy Hour” Evento Da AVCC Que Será Realizado No Domingo

A AVCC realizará no sábado (31) um “Happy Hour” as 19h no Clube do Banespa em prol da na construção dos quartos da AVCC. Segundo uma das organizadoras do evento, Sônia Jorge os convites são limitados e haverá muitos comes e bebes alguém de muita alegria.

“A equipe da comissão de eventos Nalu Marchi, a Sueli, Gislaine Martani e a Lídia tivemos a ideia de organizar esse Happy Hour para ajudar mais uma vez nossa instituição que já esta com a sede nova mas ainda precisa terminar alguns cômodos entre outras coisas” explicou Sônia. Quem tiver interesse dos convites o valor sai R$ 80 reais e podem ligar no fone: 99717-7171.

O Clube Banespa fica na Rua Beberibe, Jd. Dos Coqueiros.

Em prol dos pacientes com câncer, e com o objetivo de dar suporte físico e psicológico, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) 19 municípios serão atendidos com a AVCC que oferecerá toda estrutura em acomodação e respaldo psicológico e jurídico.

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) foi fundada em 8 de março de 1997 por um grupo de mulheres que formavam a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de São Paulo. A associação tem o objetivo principal de prestar serviço voluntário gratuito aos portadores de câncer no Hospital, nos alojamentos ou nas residências particulares.

A AVCC faz diversos eventos e conta com a ajuda de voluntários e amigos parceiros para finalização dessa fase.

Ariane Pio

Da Reportagem Local