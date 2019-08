Handebol De Santa Adélia Conquista Tricampeonato Em Olimpíada De Taiaçu

Marcada por bons placares, a campanha do time foi finalizada com larga vitória sobre Taiúva

A equipe que representa o município de Santa Adélia no handebol da Olimpíada de Taiaçu conquistou o tricampeonato no torneio, um feito inédito para a cidade, vencendo a equipe de Taiúva na final pelo placar de 34 a 13.

“Com uma campanha impecável, o time mostrou que está em plena forma e que a modalidade já virou tradição em Santa Adélia. No primeiro jogo, a equipe enfrentou Monte Azul Paulista e venceu por 35 a 5; na segunda partida, venceu Ariranha: 38 a 24. Na semifinal, enfrentou os donos da casa, Taiaçu, e venceu por 29 a 12. Na final, Santa Adélia aplicou mais uma goleada: 34 a 13 em cima da Taiúva”, diz a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

O Secretário de Esportes, Luciano de Lima (conhecido como Bula), comentou a campanha: “a equipe sofreu apenas 54 e fez 136 gols, média de 34 gols por partida, tendo como destaque os atletas Josias Martins e Gabriel. Mas na final o destaque ficou por conta do goleiro Gabriel Ananias, que entrou no decorrer do jogo e fez a diferença realizando grandes defesas”.

Também falando a respeito das vitórias, o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM) parabenizou os garotos: “investimento no esporte sempre vale a pena, pois estamos tirando crianças, adolescentes e jovens das ruas e da ociosidade. E quando vem acompanhado de ótimos resultados, nos motiva ainda mais a apoiar e acreditar nos nossos atletas. Parabéns a todos pela conquista e por levarem o nome da nossa cidade ao lugar mais alto do pódio”.

“As Jornadas Esportivas são muito tradicionais e sempre que participamos a nossa equipe figura entre as quatro melhores. O handebol de Santa Adélia tem um bom rendimento e há vários anos vem conquistando diversos títulos. É uma importante competição pelo fato de poder avaliar o nível técnico dos nossos atletas e também por poder mesclar a juventude com os atletas das categorias adulto e sub-21, dando uma boa experiência para os jovens e dando exemplo pra categorias de base. Temos que agradecer todo o apoio dado ao esporte dado pelo secretário Bula e pelo prefeito Guilherme”, finalizou um dos técnicos do time vencedor, Jamil Matioli.

Da Reportagem Local