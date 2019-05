Handebol Da Smelt Joga Hoje Com Masculino E Feminino

Acontece hoje ás 11hs o jogo de Handebol Smelt Catanduva disputa feminino e masculino pela Liga Regional de Handebol do Estado de São Paulo. O jogo vai ser realizado na quadra da inclusão social que fica na Rua 15 de novembro.

O jogo é gratuito e a Smelt convida a todos para prestigiar os atletas. O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa “mão”. A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para homens ela tem 58,4 cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 cm de circunferência e massa de 368,5 gramas.

O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schelenz (1890-1956). Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes visuais chamado de torball.

Desde sua criação, o handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços eram menores. Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha durante a primeira guerra mundial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local