Hackatrouble Disponibiliza Aplicativo Inteligente Gratuito De Gestão Hospitalar

Um sistema inteligente de gestão de equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e outros suprimentos essenciais para tratamento da Covid-19 já está disponível gratuitamente para hospitais e postos de saúde públicos e particulares de todo o Brasil o MEDSCtrl.

Trata-se do primeiro aplicativo transformado em produto após ter sido desenvolvido na maratona virtual de programação HackaTrouble, desafio organizado pelo Centro Paula Souza (CPS) e SAE Brasil, com apoio do Sebrae-SP, Amazon Web Services (AWS) e outras empresas.

Além de controlar o estoque, a plataforma conta com recursos tecnológicos para gerenciar a utilização dos materiais, indicando ciclo de vida e tempo estimado para reposição. É possível ainda cadastrar fornecedores, acompanhar processos de compra, fazer inventário de equipamentos com impressão de etiquetas em QRcode, consultar histórico de manutenções e solicitar chamados de assistência técnica.

Também integram o grupo Daniel da Silva, Gustavo de Melo Corrente, Jonathan Silva, Milton Sérgio de Oliveira Júnior e Silvio Carvalho de Souza. A plataforma MEDSCtrl pode ser acessada pelo site medsctrl.com.br. Confira vídeos de apresentação das funcionalidades com três minutos e 60 segundos de duração.

O HackaTrouble foi realizado no penúltimo fim de semana de abril e reuniu mais de 400 participantes empenhados em propor, no decorrer de 48 horas ininterruptas, soluções tecnológicas para enfrentar desafios impostos pelo novo coronavírus nas áreas de saúde, mobilidade, negócios e social. A maratona envolveu estudantes e ex-alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como de outras instituições, além de educadores, programadores, desenvolvedores, empreendedores, designers e outros profissionais de diferentes áreas de conhecimento.

De acordo com o agente regional da Assessoria de Inovação do Centro Paula Souza (Inova CPS) e coordenador do Centro de Inovação da Fatec São Paulo (iCenter), Antonio Celso Duarte, o Hacktrouble revelou um alto nível de engajamento entre os participantes. “É muito gratificante poder apresentar em tempo oportuno os primeiros resultados de um trabalho que, além de envolver muita dedicação, talento e criatividade, mostrou o quanto o espírito de solidariedade é capaz de fazer a diferença diante de uma situação de calamidade”, afirma.

