Habitação SP Entrega Mais 17 Títulos De Propriedade Para Famílias De Marapoama

Secretaria de Estado da Habitação e a Prefeitura de Marapoama entregou ontem (12), 17 títulos de propriedade para famílias do Núcleo Habitacional Urbano Renascer em Marapoama, região de São José do Rio Preto. Os imóveis foram regularizados pelo Programa Cidade Legal. Para evitar aglomeração, a entrega dos títulos ocorreu de forma administrativa, na Câmara Municipal de Marapoama, Rua Bom Jesus, nº. 139, Centro.

Diversas medidas sanitárias necessárias foram adotadas para impedir a disseminação da Covid-19, como atendimento individualizado, distância de mesas superior a dois metros, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel disponível no local, temperatura corporal verificada.

A partir da entrega do título, os moradores do Núcleo Habitacional Urbano Renascer passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis, antes irregulares. O programa Cidade Legal foi decisivo para a regularização.

Em Marapoama, o programa apoiou tecnicamente todo o processo legal e burocrático para emissão dos títulos de propriedade, por meio de consultoria da equipe técnica especializada da Secretaria.

Foram feitos trabalhos de busca documental/relatório preliminar, análise e diagnóstico, plano de regularização, levantamentos topográficos, projeto urbanístico de regularização e estudo ambiental, viabilizando a apresentação da documentação dessas áreas ao cartório.

Cidade Legal – O programa da Secretaria de Estado da Habitação acelera e

Desburocratiza o processo de regularização fundiária, sem custo aos municípios e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.

A iniciativa também oferece assessoria para intermediar o registro dos projetos de regularização fundiária urbana nos cartórios de imóveis. Além de garantir segurança jurídica, o programa leva às famílias de baixa renda outros benefícios, como o acesso ao mercado formal de crédito, a possibilidade de comercialização do imóvel e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local