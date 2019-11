Gugu Liberato Deixa Exemplo Na Doação De Órgãos

O apresentador de TV, Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, na última terça-feira (19). Ele caiu de cerca de quatro metros e bateu a cabeça na quina de um móvel. Após o acidente, o apresentador foi hospitalizado e ficou em observação onde foi constato a morte cerebral. Gugu deixou a companheira e três filhos. Durante anúncio da morte do apresentador Gugu Liberato em rede nacional, na noite da ultima sexta-feira (22), a família informou que todos os órgãos dele seriam doados.

O apresentador que foi um dos mais importantes comunicadores da TV Brasileira dos anos 80 e 90 deixa um exemplo da importância da doação dos órgãos, segundo informações com a doação dos órgãos do comunicador, cerca de 50 pessoas vão ser beneficiadas.

Se você quer ser doador de órgãos, primeiramente avise a sua família. Os principais passos para doar órgãos são: para ser um doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo de ser doador e deixar claro que eles, seus familiares, devem autorizar a doação de órgãos. No Brasil, a doação de órgãos só será feita após a autorização familiar.

Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador, no entanto, observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo de doar do parente falecido, esse desejo é respeitado. Por isso a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais, essenciais e necessários. Essa é a modalidade de consentimento que mais se adapta à realidade brasileira. A previsão legal concede maior segurança aos envolvidos, tanto para o doador quanto para o receptor e para os serviços de transplantes.

A vontade do doador, expressamente registrada, também pode ser aceita, caso haja decisão judicial nesse sentido. Em razão disso tudo, orienta-se que a pessoa que deseja ser doador de órgãos e tecidos comunique sua vontade aos seus familiares.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

Ariane Pio

Da Reportagem Local