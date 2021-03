“Guerra Contra o Mosquito”: APAE Catanduva Apoia Ações Educativas da EMCAa

Mais uma parceria formada. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Catanduva apoia a campanha “Guerra contra o Mosquito” realizada pela Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa). A iniciativa tem como objetivo, encaminhar a pais, alunos e funcionários informações sobre o combate do vetor na instituição e também no domicílio de cada contato, informando a população que a doença não pode ficar em segundo plano no município.

De acordo com o responsável pelas ações educativas da EMCAA, Diego Palmieri, os casos de dengue atualmente estão controlados. Segundo o boletim epidemiológico, são 33 casos positivos, porém Diego, não descarta futura epidemia de dengue no município devido às altas taxas de transmissão nas cidades vizinhas. “Qualquer lugar onde temos água, podemos encontrar o vetor nas residências, desde uma tampa de garrafa até uma piscina, por este motivo temos de aproveitar este período da presença maior da população nos domicílios e promover a limpeza de locais que param água e também buscar as unidades de saúde em caso de sintomas”, destacou.

Além do apoio a APAE pede a seus colaboradores e a população, que redobrem as atenções a locais que possam conter irregularidades. A entidade também reforça que denúncias sobre terrenos, casas abandonadas e outras problemáticas sejam feitas ao telefone 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local