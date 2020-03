Guardas Da GCM Doam Sangue Para Ajudar Colega Que Sofreu Acidente

Na manhã da quarta-feira, (11), a GCM (Guarda Civil Municipal) se envolveu em ação solidária em prol à vida. Uma mobilização foi realizada entre os GCMs para doar sangue a um colega de trabalho, um guarda, de 52 anos, que sofreu acidente de moto, enquanto seguia para a base operacional.

Atualmente, o quadro dele é estável, mas houve complicações pós-cirurgia e a necessidade de transfusão de sangue. Comovidos com a situação, os guardas, além de doar, fizeram apelo para que outras pessoas tomem a iniciativa.

“É um gesto simples, mas de imenso valor aos pacientes que precisam de sangue. Hoje a causa envolve um colega de trabalho, mas devemos sempre pensar no próximo”, ressalta o comandante Luiz Carlos Larocca, que também é doador.

Por iniciativa própria, 12 agentes compareceram ao Hemonúcleo de Catanduva. Boa parte do efetivo é doador de sangue. A causa é defendida pelo grupo que encabeça o movimento “GCM Sangue Azul” em alusão á cor da farda usada no trabalho. Recentemente, eles fizeram um movimento coletivo de doação de sangue.

Doe Sangue – O banco de sangue local é responsável por abastecer os hospitais da cidade e da região. O Hemonúcleo fica localizado na Rua 13 de maio, nº 974, Centro.

O atendimento aos interessados em fazer doações é de quarta a domingo, das 7 às 13 horas, exceto nos feriados nacionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local