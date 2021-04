Guardas Civis Municipais de Catanduva São Vacinados Contra a Covid-19

A vacinação contra a covid-19 nos profissionais ativos da segurança pública iniciou na última segunda-feira, dia 05. Neste grupo, as seguintes corporações serão imunizadas: policia federal, militar, civil, científica, corpo de bombeiro, agentes de segurança e de escolta penitenciária e guarda civil.

O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira acompanhou de perto as primeiras vacinações aos Guardas Civis Municipais. Dentre eles, o comandante Cláudio Manoel Pereira, 39 anos, há 12 anos fazendo parte do efetivo da GCM, recebeu a aplicação. “Nossos guardas civis municipais estão na linha de frente da covid-19. Ainda mais agora, prestando serviço essencial. É muito bom ver que mais uma classe de profissionais consegue se imunizar”, aponta o prefeito.

A campanha de vacinação dos profissionais da força de segurança recebe toda a atenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local