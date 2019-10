Guarda Municipal em Catanduva Completa 25 Anos de Atividade

A GCM (Guarda Civil Municipal) está completando hoje 25 anos em Catanduva. Para comemorar a data de funcionamento, uma estatística de serviços realizados neste ano foi divulgado pelo órgão de segurança e fiscalização.

Os dados apresentados são de janeiro a agosto deste ano. O atual comandante da Guarda, Luiz Carlos Larocca, em entrevista para O regional explica também a importância do trabalho realizado pela corporação.

“Neste dia em que a GCM de Catanduva comemora seus 25 anos de existência, gostaria de agradecer e parabenizar todos os guardas municipais pela dedicação diária em busca de uma qualidade de vida melhor a toda população catanduvense. Durante esse período passamos por muitas lutas e hoje a guarda, apesar do pouco tempo de existência é uma referência na região e no estado de São Paulo”.

De janeiro a agosto, os guardas municipais detiveram 30 pessoas, que posteriormente tiveram a prisão em flagrante efetuada pela Polícia Civil, apreenderam 1.660 porções de drogas, fizeram 1.341 visitas a escolas na ronda escolar, 24.936 fiscalizações em prédios públicos, quatro autuações com linha cortante, 66 pipas, 36 carreteis com cerol ou linha cortante foram apreendidos. Larocca comentou que o balanço é gratificante e a GCM está cada vez mais bem preparada para atender as ocorrências da cidade. “Recebemos com muita alegria, pois trabalhamos para atender os anseios da população, seja nos patrulhamentos em patrimônios , rondas escolares ou até mesmo em situações de flagrantes. A capacitação é importante para atualizar e qualificar o atendimento prestado no serviço da GCM, neste ano houve capacitação em várias áreas, como manuseio de arma de fogo, controle de distúrbio civil, técnicas operacionais, dentre outros. Isso tudo para melhor atender a população”, finalizou Larocca.

Ariane Pio

Da Reportagem Local