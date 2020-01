Guarda Municipal Detém Jovem Por Tráfico De Drogas No Alpino

Na noite de domingo (12), a GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu um jovem de 23 anos por tráfico de drogas. O caso foi registrado no Bairro Jardim Alpino. Durante o flagrante, a equipe apreendeu 58 pinos contendo crack, outros 15 com cocaína e quatro porções de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM fazia patrulhamento de rotina, quando avistou o indiciado em atitude suspeita, debruçado na janela de um carro na Praça Francisco Sanches Garzon. Com a aproximação da viatura, o veículo fugiu.

O rapaz correu, mas se atrapalhou e caiu no meio da praça, além disso, o jovem teria dispensado parte da droga, recolhida posteriormente. Mesmo assim, continuou correndo, até que foi alcançado na casa do irmão dele, onde teria dispensado mais uma remessa de entorpecente e dinheiro.

A equipe efetuou a abordagem e estendeu a ocorrência para a residência do suspeito na tentativa de localizar seus documentos pessoais. No local, foi encontrada mais droga, além de dinheiro em notas e moedas.

Também foram apreendidos dois celulares. Em um dos aparelhos continha um título eleitoral em nome de outra pessoa, a qual o suspeito apontou como fornecedor da droga que ele comercializava.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial, onde o investigado teve a prisão decretada e acabou recolhido à cadeia do município e permaneceu à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local