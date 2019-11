Guarda Municipal De Catanduva Evita Roubo A Taxista E Suspeito É Preso

A GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu evitar o roubo a um taxista. O suspeito, um homem de 35 anos, acabou preso. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira, (19).

Os guardas foram acionados por outro taxista, que relatou que o colega havia pedido ajuda, entre um ponto e outro do percurso, porque estaria sendo pressionado pelo passageiro a entregar dinheiro sob ameaça de agressão, em diversos momentos.

Por meio das informações do veículo, os guardas fecharam o cerco e chegaram ao táxi em movimento no bairro Eldorado. Ao dar ordem de parada ao taxista, o passageiro desembarcou e fez ofensas e ameaças à GCM. Foi necessário usar força física e algemas para contê-lo.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial, onde o acusado persistiu em ofender verbalmente os guardas. Em seu depoimento, a vítima relatou que, durante o trajeto, o passageiro exigia dinheiro e mostrava comportamento agressivo. O taxista tentou contornar a situação e sugeriu encerrar a “corrida” em seu ponto na rodoviária. Mas o acusado negou e pediu para prosseguir. Até que o taxista conseguiu ligar para o colega de trabalho.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e recolhido à cadeia do município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local