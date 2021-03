Guarda Civil Municipal Promove Anti-Aglomeracão E Realiza Blitz em Mercados no Domingo

Força-tarefa nas ruas para fazer cumprir as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo. Em Catanduva, ação entre GCM (Guarda Civil Municipal) e Vigilância Sanitária foi direcionada aos supermercados neste final de semana.

Segundo a prefeitura, o bloqueio surte efeito positivo. Os estabelecimentos foram receptivos ao apelo para efetivo cumprimento das normas.

Dentre as medidas acatadas, nos supermercados de grande porte, o acesso dos clientes foi restringido desde o estacionamento. Apenas 30% das vagas estavam liberadas ao longo do dia. A condição impactou diretamente o fluxo dentro dos mercados e já pode ser sentida, inclusive, neste domingo, dia 7.

A Fase Vermelha permite que os supermercados estejam abertos até às 22 horas. Mas em Catanduva, a restrição é mais ampla e, esse tipo de estabelecimento, mesmo essencial, deve fechar as portas às 20 horas, quando inicia o Toque de Restrição.

Catanduva Inicia Toque De Restrição – Catanduva entrou na primeira madrugada do Toque de Restrição, das 20h às 5h, do sábado para domingo. A medida foi adotada como forma de evitar a circulação de pessoas e aglomeração de pessoas nas ruas. Ao mesmo a GCM (Guarda Civil Municipal) permaneceu a postos, fazendo o monitoramento em pontos estratégicos da cidade para fazer cumprir a norma. A regra será extensiva até 19 de março, todos as noites. Ao longo do dia, Catanduva segue na Fase Vermelha do Plano São Paulo de flexibilização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local