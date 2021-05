Guarda Civil Municipal Prende Homem Por Furto no Bairro Nova Catanduva II

Na última segunda-feira, dia 24, a Guarda Civil Municipal (GCM) deteve, em flagrante, um homem, de 44 anos, por furto de fios de arame farpado, de uma cerca no bairro Júlio Ramos, o Nova Catanduva II.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor estava com uma carroça de tração animal. Dentro da carroça foram encontrados 60 metros de arame e um alicate, tipo turquesa.

Devido a indícios de maus-tratos aos animais da carroça, a Patrulha Ambiental foi acionada e apreendeu os dois equinos.

Caso seja constatado maus-tratos, a multa poderá chegar a R$ 3 mil.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial. A carroça também foi apreendida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local