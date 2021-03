Guarda Civil Municipal Prende Homem por Furto de Celular Dentro do Terminal Urbano

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem por furto de celular dentro do Terminal Urbano “Gerson Gabas” em Catanduva, na terça-feira (2).

Segundo informações da GCM, a vítima estava aguardando a chegada do seu ônibus quando foi distraída por um outro individuo e teve seu aparelho furtado.

Imediatamente, acionou a GCM que estava no local fazendo seu patrulhamento rotineiro.

O homem, de 38 anos, foi localizado na Praça da República portando o celular da vítima. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado pela GCM ao Plantão Policial.

O delegado de plantão doutor Marcelo Augusto Dispore ratificou a prisão em flagrante e deixando o autor à disposição da Justiça”, informa a GCM.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local