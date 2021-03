Guarda Civil Municipal Frustra Furto no Antigo IBC

Na tarde da última quarta-feira, dia 10, atendendo a uma chamada pelo número 153, uma guarnição da GCM esteve no antigo barracão do Instituto Brasileiro do Café (IBC), na avenida Virgílio Mastrocola onde, segundo a denúncia, alguns homens estariam furtando as telhas metálicas do local.

Com a chegada da viatura, duas pessoas empreenderam fuga, não sendo possível alcança-los.

Com o apoio das outras viaturas do dia, foi realizada uma vistoria completa pelo local onde foram encontradas algumas telhas já removidas do teto, empilhadas, prontas para serem levadas. Próximo as telhas estavam ferramentas e até um galão de água usado pelos ladrões.

Com a ajuda do caminhão do Departamento de Elétrica da Prefeitura, que possui um guindaste, foi feita uma varredura no telhado, porém nada foi encontrado.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e todo o material foi apreendido pela GCM.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local