Guarda Civil Municipal De Catanduva Recupera Equinos Após Roubo No Recinto

Na madrugada de quinta-feira, (20) a GCM recuperou dois cavalos e um jumento roubados por um grupo que invadiu o Recinto de Exposições. De acordo com o boletim de ocorrência, os envolvidos cortaram o alambrado que dá acesso às baias para praticar o roubo.

A ação foi flagrada pelo vigia que estava de plantão e chegou a ser ameaçado de morte. Depois do ocorrido, o funcionário acionou a GCM, que iniciou as diligências. O grupo foi alcançado ainda nas imediações. Com a aproximação da guarda, eles abandonaram os animais e fugiram de bicicleta. Um adolescente, de 17 anos, foi pego montado no cavalo e acabou apreendido.

As viaturas da GCM intensificaram as rondas e chegaram aos outros envolvidos no Jardim Alpino e no Monte Líbano. Ao serem questionados, eles confessaram a participação no roubo e foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada.

O adolescente permaneceu à disposição da Justiça. As ferramentas de corte, utilizadas para praticar o roubo, foram apreendidas. Os demais envolvidos foram ouvidos na delegacia e liberados.

O Recinto de Exposição abriga animais de grande porte que são apreendidos em ocorrências pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), por estarem soltos em via pública, condição que gera risco de acidentes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook