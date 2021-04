Guarda Civil Municipal de Catanduva Realiza Curso de perfeiçoamento Tático

Foi realizado no final de semana junto à equipe em curso tático na base GCM. Com essa finalidade, os guardas aprimoram conhecimentos.

Na oportunidade, os guardas aperfeiçoaram técnicas operacionais. Dentre os tópicos, foram ministrados cursos como gerenciamento de crises, técnicas de negociação e prevenção ao suicídio, tema importante e que complementa o trabalho já executado pela GCM. Também foram reforçadas instruções sobre defesa pessoal, técnicas de imobilização, dentre outros.

Os GCM’s obtiveram conhecimento por meio do policial militar Fábio Marques, de São Carlos, instrutor de tiro defensivo e responsável pela qualificação dos principais guardas do estado. Também esteve presente no treinamento tático, o subinspetor da GCM de Bebedouro, Júlio Marques Madeira Neto, renomado instrutor dos temas de controle de distúrbios civis, defesa pessoal, técnicas de imobilização, patrulha policial urbana e combate em ambientes confinados. Além de Tcheilon Rodrigues de Oliveira Pedro, de Limeira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local