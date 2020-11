Guarda Civil Municipal De Catanduva Detém Homem Por Tráfico No Santa Rosa

A GCM, Guarda Civil Municipal, de Catanduva deteve um homem, de 35 anos, por tráfico de drogas, no bairro Santa Rosa.

O caso ocorreu depois que a guarda recebeu uma denúncia anônima recebida pelo telefone 153 foi crucial ao flagrante foi registrado no final de semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarda recebeu uma ligação com relato de um ponto de venda de entorpecente, em frente à unidade de saúde do bairro, inclusive com a descrição das características do envolvido. De posse das informações, a equipe se deslocou e conseguiu fazer a abordagem do suspeito. Com ele foram encontrados 25 pinos contendo crack e 49 reais.

Ao ser questionado, ele confessou que vendia droga para conseguir dinheiro para manter seu vício, mas se recusou a informar seu nome e dados pessoais. Mesmo assim, o homem foi levado à delegacia, onde foram levantadas informações sobre ele.

O investigado acabou recolhido à cadeia do município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local